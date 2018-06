Algab Weizenbergi tänava remont

Teeremonti teeb Tallinna Teede AS. Tööde maksumus on 351 000 eurot ja tööde lepinguline tähtaeg on juuli 2018. Weizenbergi tänava Poska tänava ja Mäekalda tänava vahelise lõigu taastusremondi käigus uuendatakse asfaltbetoonkate ja teekattemärgistus, vahetatakse välja lagunenud äärekivid ning vahetatakse kaevupäised «ujuvat tüüpi» kaevupäiste vastu. Töid tehakse etapiviisiliselt, tööde tsoonis kehtib liikluspiirang kuni 30km/h.