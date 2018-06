Lugeja haarab teiba: Gonsiori tänava remont muudab elu põrguks! Tehke ometi midagi!

«Pean sõitma mööda Laagna teed kesklinna suunas. Tavaliselt sõidan Gonsiori tänava kaudu, aga kuna see on praegu suletud, pean sõitma ringiga, et jõuda vajalikku kohta,» kirjutas lugeja ning tegi terve rea etteheiteid liikluskorralduse kohta.

Vastab Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet:

Mis puudutab Kunderi tänava liiklust, siis siin ei ole transpordiamet esialgu valmis liikluskorraldust muutma, sest spetsialistide arvates Kunderi tänav ei kannataks lihtsalt välja nii suurt liiklusvoogu, nagu varem liikus Gonsiori tänaval. Amet on seisukohal, et kui Kunderi tänav avada autoliiklusele, siis ei suuda ühistransport efektiivselt Kesklinna ja Lasnamäe vahel liikuda. Kuna liiklusseisakud on selliste tänavate remontimisel paratamatud, siis on transpordiameti esimene prioriteet ühistranspordi sujuva liikumise kindlustamine. Praegu on see eesmärk saavutatud ühistranspordi raja loomisega Laagna teel ning busside sõiduga mööda Kunderi tänavat. Samuti on oluline märkida, et kohalikel elanikel on võimalik kasutada Kunderi tänavat kojusõiduks.