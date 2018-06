Neljapäeval algab Weizenbergi tänava remont

«On oluline, et Kadrioru pargi suureks juubeliks saab selle piirkonna keskne tänav täielikult korda tehtud,» sõnas Kesklinna vanem Vladimir Svet. Peale selle on Weizenbergi tänav väga vajalik mitte ainult piirkonna elanikele, vaid ka kõikidele teistele, kes väisavad Kadriorgu või seal paiknevaid kunstimuuseume.»

Remondi ajal kehtib töötsoonis A. Weizenbergi tänaval kiirusepiirang kuni 30 km/h. Töö lepinguline lõpptähtaeg on juuli 2018. Tallinna Kommunaalameti tellimusel teeb taastusremondi Tallinna Teede AS ning tööde maksumus on 351 000 eurot.