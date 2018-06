Munitsipaalmeedia püüab sensitiivist saatejuhi abil vaatajaid

Tallinna avalike suhete direktor Ain Saarna ütles, et pole saadet näinud ja seetõttu võib vastata vaid üldiselt. «See on igivana küsimus, et mis asi on meedia ja mis asi on linnameedia. Ja kas Postimees peab vahendama ainult postiga seonduvaid küsimusi või mitte. Aga millised osised seal peavad olema... Lühike vastus on, et ma pole konkreetset saadet näinud, aga see on täiesti normaalne osa täiesti normaalses portaalis, kes tahab, et teda vahepeal keegi vaataks ja jälgiks. Meelelahutus on normaalne osa ühe meediaportaali töös,» rääkis Saarna.