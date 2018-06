Tallinn leidis Lauri Leesile mantlipärija

Prantsuse lütseumi direktori ametikohale oli kaks kandidaati, kes mõlemad osutusid dokumendivoorus sobivaks ning kutsuti järgmisesse vooru. Vestlusvoor viidi läbi 7. juunil, samal päeval tegi komisjon avalikul hääletusel ka üksmeelse otsuse.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul olid mõlemal kandidaadil oma tugevad küljed. «Peter Pedaku kasuks rääkisid muuseas tema soov ühendada koolis vana ja uus ehk jätkata sellega, mis on sisse töötatud ja toimib, reageerides samas muutustele ühiskonnas,» rääkis Belobrovtsev, lisades, et sümpaatsed on ka Pedaku väärtushinnangud ning oskus näha suurt pilti ja lütseumi kohta sellel pildil. «Soovin uuele direktorile palju jõudu ning loodan pikka ja sisukat koostööd,» lausus abilinnapea.

Prantsuse lütseumi praegune direktor Lauri Leesi annab enda sõnul ameti üle rahuliku südamega. «Olen väga rõõmus, et minu tööd jätkab inimene, kes peab meie kooli üheks olulisemaks väärtuseks armastust ning koolis kõige tähtsamaks õpilast,» sõnas Leesi, kelle sõnul on Pedakus olemas usk ja veendumus, et see töö, mida koolis tehakse, omab tulemust ja on vajalik. «Ning lastesse tahab ta süstida huvi ja optimismi, et ei ole elus nii rakset asja, mida ära ei õpi,» kirjeldas Leesi.

Peter Pedak andis mõista, et koolitöö on olnud tema sisemine soov juba aastaid. «Kogu mu senine tegevus – riigitöö, rahvusvaheline suhtlemine, koolitused ja kultuurikorraldus – on olnud kantud mõttest, et kunagi jõuan tagasi kooli,» nentis Pedak, kellel on sotsiaalteaduste magistrikraad kultuurikorralduse erialal ning bakalaureusekraad (võrdsustatud magistrikraadiga) õigusteaduses.