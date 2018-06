Savisaare asemel läheb linnavolikokku Isamaa liige

Volikogu Isamaa fraktsiooni esimehe Riina Solmani sõnul on Keskerakonna ülekaal volikogus napp ning seetõttu olevat neil huvi, et Savisaar jätkaks volikogu liikmena. «Hiljutisest kohtuotsusest teame, et Edgar Savisaare tervislik seisund kohtupidamisele vastu ei pea. Samadel põhjustel ei ole endine linnapea võimeline Tallinna volikogus oma valijaid esindama. Tallinna opositsioon eesotsas Isamaaga on juba aastaid rääkinud süsteemsetest vigadest linna juhtimisel ning üks lisakoht Isamaa fraktsioonile viib meid väga lähedale sellele, et linnajuhtimises sisuline muutus teha,» ütles Solman.