Miks Gonsiori tänava ehitus venib?

Georadar OÜ juhatuse liige Olav Harjo ütles, et algne plaan oligi seadet kasutada kõigepealt Gonsiori tänava ehituse puhul, aga georadarid jõudsid välismaalt kohale alles siis, kui tänav oli juba üles kaevatud.

«Suure georadariga oleks Gonsiori tänava Maneeži ja Pronksi vahelise lõigu jõudnud ära skaneerida paari tunniga, lisaks veel hilisem andmetöötlus. Öeldakse, et suure georadariga on üks päev skaneerimist ja siis nädal aega andmetöötlust,» lausus ta.

Linnavalitsuses tegeleb maa-aluste rajatiste 3D andmeseirega konsultant Priit Willbach, kes ütles, et linnale läheks georadari teenuse tellimine alguses üht-teist maksma, aga kokkuvõttes annaks see teede rekonstrueerimisel üsna suure kokkuhoiu.

«Kõigepealt peame veenduma, et asi töötab korralikult. Esimese katse tahame teha Suur-Sõjamäe tänava remondil, mille hange lähiajal välja kuulutatakse. Seal kirjutame georadari kasutamise hanketingimustesse sisse. Võib-olla kasutatakse seda testimise eesmärgil ka Reidi tee ehitusel,» rääkis Willbach.

Gonsiori tänava projekti direktori Arto Lille sõnul võib kõrvaltvaatajale tõepoolest jääda mulje, et objektil eriti tööd ei tehta.

«Niikaua kui ehitaja tegutseb maa-aluste asjadega, jääb kõigile mulje, et me midagi ei tee. Aga ühe maja ees käib gaasitrassi ehitus, teise juures sadeveetrassi ehitus, midagi toimub kogu aeg. Järgmisel nädalal algab ka tee-ehitus, see paistab rohkem silma,» lausus ta.