Skandaalidesse sattunud koolijuhile leiti asendaja

Greta Ammeril on sotsiaalteaduse magistri kraad hariduse juhtimise erialal, tema magistritöö teemaks oli «Koolijuht inimkeskse kooli kujundajana». Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli diplomiõppe (cum laude) klassiõpetaja erialal. Tartu Ülikoolis on ta õppinud eripedagoogikat.