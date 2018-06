Postimehe sekkumine lühendas tee-ehituse tähtaega pooleteise kuu võrra

Tänane Postimees kirjutas, et Gonsiori tänava äärsetele ettevõtjatele lubati tee-ehituse alguses, et tööd saavad jaanipäevaks valmis. Kui klientide nappuse all kannatavad söögikohtade pidajad hakkasid eelmisel nädalal uurima, millal töö valmis saab, siis selgus, et lõpptähtaeg on nihkunud septembri algusse