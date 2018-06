Video: missugune on õige jaanilõke?

Põlema pandi korraga kaks lõket. Üks oli selline, nagu Eestis jaanilõkked kipuvad olema. Kõik vähegi põlev kraam, mida enam vaja pole. Vanad euroalused, ehituspraht, värvitud lauad, plastik ja mõni autorehv ka. Papitükid tuli enne tule süütamist eemaldada, sest tuul oli nende põletamiseks liiga tugev. Teine lõke oli selline, nagu see spetsialistide kinnitusel peaks olema.

«Kevadel koristatakse aedasid ja kõik üleliigne, mis vähegi põleb, pannakse jaanilõkke koha peale,

et tuleks võimalikult vägev jaanituli. Kui me põletame jaanilõkkes prügi, siis on see kahjulik nii loodusele kui inimesele endale,» ütles keskkonnaministeeriumi välisõhu osakonna juhataja Heidi Koger.

MTÜ Eesti Pottsepad juhatuse esimees Aleksande Ljubajev selgitas, et õige on süüdata lõke ülevalt, mitte alt nagu tavaliselt tehakse.

«Meie paneme kaks lõket põlema samaaegselt. Üks süüdatakse ülevalt otsast, teine, keskkonda saastav lõke pannakse põlema alt. Nii lõkke puhul kui ka ahjus tuld tehes ja alt süüdates puutub leek kokku puiduga, mis jahutab leeki ja põlemistemperatuur ei tõuse nii kõrgele, kui vaja oleks. Ülevalt poolt süüdates miski leeki ei takista ega jahuta ja põlemine on oluliselt puhtam ja keskkonnasõbralikum,» selgitas Ljubajev.

Tõdva vabatahtlike päästjate esindaja Peeter Mahon tuletas meelde ohutu lõkketegemise põhireeglid. «Kõigepealt tuleb ette valmistada lõkkekoht ja veenduda, et lõkkekoha ümber ega selle vahetus läheduses ei oleks põlevmaterjali. Vajadusel tuleb see sealt eemaldada. Kui lõkke suurus on alla ühe meetri, siis peaks see olema hoonetest vähemalt kaheksa meetri kaugusel. Lõkke tegemisel peaks käepärast olema ka tulekustuti ja/või veeämber,» rääkis päästja.

Kui tehakse suurema kui ühemeetrise läbimõõduga lõket, siis selline lõke peaks olema hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja tuleohtlikul ajal metsas vähemalt 20 meetri kaugusel. Esmased minimaalsed tulekustutusvahendid sellise lõkke puhul on kuuekilogrammise kustutusaine massiga tulekustuti või vähemalt 20 liitrit vett ämbris või muus anumas või ka kastmisvoolik.

Jaanituledel või muudel puhkudel, kui lõkke läbimõõt on üle kolme meetri, tuleb lõkke tegemine kooskõlastada päästeametiga. Pärast lõkke tegemist tuleb kindlasti kõik korralikult ära kustutada ja veenduda, et pinnases midagi ei hõõgu.

Videost on näha, kuidas keskkonnasõbralik puhta puitmaterjaliga lõke pannakse põlema ülevalt otsast, «tüüpiline jaanilõke» aga alt. Viimane ajab tunduvalt rohkem suitsu ning selle läheduses on tunda ebameeldivat lõhna. Kui suurem osa lõkkematerjali on ära põlenud, siis on ökolõkkes näha vaid hõõguvad söed, teises lõkkes aga paistab mitut värvi hõõguvat materjali ning ikka veel on tunda selliseid lõhnu, mida lõkke juures olla ei tohiks.