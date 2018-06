Aas: ootamatu lisahääle tõttu umbusaldamine oleks kummaline

Algatada linnapea suhtes umbusaldus lihtsalt selle pärast, et fraktsioonile on lisandunud ootamatult üks lisahääl on tõeliselt kummaline, vahendas linnavalitsuse pressiesindaja Aasa öeldut.

«Eesti poliitiline kultuur ei tunne sellist asja, et kellelegi avaldatakse umbusaldust lihtsalt sellepärast, et ootamatult on üks hääl juurde tekkinud. See on äärmiselt kummaline,» kommenteeris Aas volikogu aseesimehe, Isamaa fraktsiooni liikme Mart Luige reedeseid väljaütlemisi, justkui võiks juba suvel ühe lisahääle toel umbusaldust kavandama hakkata.