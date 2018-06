Pealinn ei soostu avalikustama kõige ihaldatumaid tavakoole

«Kuna kooli määramise esmaseks asjaoluks on lapse elukoha lähedus koolile, mitte taotluste arv, ei ole sellist statistikat koostatud,» ütles Tallinna haridusameti juhtivspetsialisti Viivi Lokk, kui Postimees palus andmeid kõige populaarsemate piirkonnakoolide edetabeli koostamiseks.

Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, siis võttis amet arvesse lapse elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega.«Eelistades neid, kelle registrikanne on varasem,» sõnas Lokk.