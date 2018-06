Toomas Lepp prokuratuuri süüdistus on täiesti alusetu

Toomas Lepp saatis Postimehe toimetusele oma kommentaari, mille avaldame täismahus.

Peale kaheaastast menetlust, mis on toonud mõttetuid kannatusi paljudele inimestele ei ole leitud tõendeid minu poolt Tallinna TV-le kahju tekitamises. Kuigi linnapea Taavi Aas lubas juba 2016 detsembriks kiiresti välja selgitada kahju suuruse, ei ole seda senini tehtud. Ükski tunnistaja Tallinna TV-st ei kinnita, et oleksin Tallinna TV tehnikat ilma kokkuleppeta kasutanud. Uurimine ei ole leidnud tõendeid nagu oleksin kasutanud Tallinna TV tehnikat. Prokuratuur ei ole näidanud millal ja kuskohas ma TTV tehnikat oleksin kasutanud. Tootsin saateid Keskkonnanädal ja Vaba Mõtte Klubi ammu enne TTV-sse tööle asumist. 2012 tootsin neid TTV-s nõukogu loal. Tegin seda 100%-liselt endale kuuluva tehnikaga ning meeskonnaga, kes ei olnud Tallinna TV-st. Alates 2013 nõukogu esimees luba ei pikendanud. Vaba Mõtte Klubi idee ja nimi on patenteeritud minu nimele. Leidsin vahendaja, kes oleks peatöövõtja ja kes ei ole minuga seotud. Selleks osutus KVA Telekom. Mart Ummelas tutvus olukorraga ja sõlmis leingud saadete peatöövõtjaga.. See on kogu Mart Ummelase “süü” – legaalne allkiri lepingul. KVA tellis saated Videomeedialt. Need toodeti mulle kuuluva tehnikaga sama summa eest mis aasta varem.

Tallinna TV nõukogu ei ole suuteline vastama küsimusele – missugune kahju ja millal on Tallinna TV-le tekitatud. Vaatamata sellele on nõukogu esitanud uurijate survel minu vastu tsiviilhagi, viidates kriminaalasja algatamisele. Olen rõõmuga nõus kohtus oma süütust kahju tekitamises TTV-le tõestama.

Tegelikult tõid KVA Telekomi ja Videomeedia poolt toodetud telesarjad Vaba Mõtte Klubi ja Keskkonnanädal Tallinna TV-le kasu.

Vaba Mõtte Klubi kuulus alates 2011 aastast kanali kõige vaadatuimate saadete esiritta.

Saadete tootmise hinnad TTV-le olid ja on allpool keskmist turul olevat tootmishinda.

Tallinna TV sai saated ja on tulemustega rahul. Need saated on üleval TTV kodulehel.

Omastamise puhul peaks olema kahtlustuse järgi kahjukannataja Tallinna Televisioon. Tallinna Televisioon kahtlustatavat kahju (üle 200000 €) aga leidnud ei ole. Seda ei leitud siseauditi järel jaanuaris 2017. Seda on kinnitanud TTV juhatuse liige Toomas Raag, TTV endine nõukogu esimees Kalle Klandorf ning ka TTV juhatuse liige Revo Raudjärv. Vaba Mõtte Klubi ja Keskkonnanädalat tootis nii töövõtjana kui ka hiljem alltöövõtjana mulle kuuluv firma Videomeedia. Kohtumäärustes toodud sõnastuses olevat need saated tehtud aga, tsiteerin: “täielikult Tallinna TV vahenditega”.

Et see nii ei ole, on väga lihtne veenduda vaadates Videomeedia pangaülekandeid (sularaha ei liikunud üldse) ja muid dokumente. Videomeedia ja KVA Telekom on tasunud Tallinna Linnakantseleile saate Vaba Mõtte Klubi tootmiseks Roosikrantsi 4b ruumide rendi eest, KVA Telekom ja Videomeedia on tasunud arvete alusel neid saateid teinud esinejatele, teleoperaatoritele, helirezhissöörile, videomonteerijale. Saated on salvestatud Videomeediale kuuluvate kaameratega, helipuldiga. Videomeedia on tasunud saadetele kuluva transpordi, helitehnika, valgustehnika, mälukaartide, grimmitarvete, esinejate riietuse eest. Ka rezhissööri, stsenaristi, toimetaja, produtsendi, grimeerija ja esinejate tasud olid Videomeedia kanda. Kuidagi ei vasta see kahtlustuses seisvale “tehtud täielikult Tallinna TV tehnikaga”. Tallinna TV on saadetega rahul ja teenuse saanud.

Tallinna TV tehnikat kasutati vähesel määral (kaks korda kuus á paar tundi) aga 2015-2016 vastavalt TTV juhatuse liikme Mart Ummelase sõlmitud lepingu tingimustele.

Seda, et alates 2013 aasta sügisest hakkas lepinguliselt tootma saatesarju KVA Telekom, teadsid nii juhatuse tolleaegsed kui ka hilisemad liikmed, sellest oli informeeritud ka nõukogu esimees Allan Alaküla, juhatuse liige Toomas Raag, finantsjuht Ingrid Mauer. Oluline on märkida ka, et neidsamu saateid tootsin ma ammu enne TTV juhatuse liikme kohale asumist samadel tingimustel. Saateid oleks hiljem vabalt võinud toota ka Tallinna TV, oli aga üks takistus – autoriõigused. Vaba Mõtte Klubi oli Tallinna TV kõige populaarsem saade (TTV toodab sedasama saadet kahetsusväärselt teise pealkirja all ka edasi, riikudes sellega minu autoriõigusi). Minu ametileping nägi ette, et juhatuse liikmele ei saa kuuluda ühegi telesaate autoriõigused, mida TTV toodab. Autoriõigusi juhatuse liikmeks asudes ma ära anda aga ei soovinud. Ütlesin ka nõukogu esimehele, et nõustun TTV juhatusse tulema vaid juhul kui ma saan jätkata saadete Vaba Mõtte Klubi ja Keskkonnanädal tootmist oma firmaga. Aastatel 2012-2013 see nii oligi. Lubati teha.

Hiljem aga nõukogu esimees keeldus luba andmast. Kui ütlesin, et neid saateid hakkaks siis tootma teine firma, oli tema ainus küsimus, ega seal minu sugulasi pole. Ei olnud. Tundub, et kriminaalasi algatati valekaebuse põhjal. Kahtlustuses figureerivat kahju saajat ju ei ole.

Pean kordama, et Vaba Mõtte Klubi toodeti Videomeediale kuuluva tehnikaga (videokaamerad, montaazhiarvuti, helipult, valgusaparatuur, kaablid, kõvakettad jms), arvete alusel tasuti Roosikrantsi 4b rendi eest, operaator Indrek Männile (Pildiklubi MTÜ), kes võttis osa kõigi Vaba Mõtte Klubi ja Keskkonnanädala saadete salvestustest, helirezhissöör Agu Rohtlale (OÜ G-Sound), kes võttis osa kõigi Vaba Mõtte Klubi salvestustest, videomonteerijale Margus Vettikule, kes monteeris kõik Keskkonnanädala saated ja kõik Vaba Mõtte Klubi saated. Saadetes esinejatele tasusid nii KVA Telekom kui ka Videomeedia arvete alusel

Saadete Vaba Mõtte Klubi ja Keskkonnanädal autoriõigused kuuluvad Toomas Lepale.

Seda kinnitab ka Toomas Raagi allkirjastatud TTV litsentsileping detsembris 2016 saate litsentsi ostmiseks Toomas Lepalt.

Toomas Lepp ja tema abikaasa tegid saadete VMK ja KN tootmisel autori, produtsendi, toimetaja, rezhissööri, saatejuhi, grimeerija, autojuhi, operaatori, monteerija jm tööd. Seda tööd ei ole senini tasustatud.

Kui kahtlustajad ja uurijad esitaksid väga lihtsa küsimuse Tallinna TV-le – missuguste saadete Vaba Mõtte Klubi ja Keskkonnanädala tootmisüksuste eest on nad tasunud ja missuguse Tallinna TV tehnikaga on need saated toodetud, siis vastus oleks ühene - vastavalt tootmislepingule on kasutatud Keskkonnanädala tootmiseks vaid TTV montaazhiarvutit vastavalt lepingule ning diktori salvestuseks vähesel määral stuudiot. Vaba Mõtte Klubi tootmiseks on kasutatud vaid 2015-2016 perioodil Tallinna Pressikeskust ja operaatoreid vastavalt tootmislepingule.

Nii ei pea kuidagi paika kahtlustuses olev väide nagu oleks Toomas Lepp kasutanud nende saadete tootmiseks sajaprotsendiliselt Tallinna TV tehnikat.

Videomeedia andis ajutiselt 2013. aastal litsentsi saadete tootmiseks KVA Telekomile, kes oli vastavalt Tallinna TV ja KVA Telekomi vahelisele lepingule peatöövõtja. KVA Telekomiga suhtles eranditult TTV finantsjuht Ingrid Mauer, arved allkirjastas juhatuse liige Toomas Raag. TTV eelarved kinnitas TTV nõukogu. Neis eelarvetes kajastusid ka KVA Telekomi poolt toodetavad saated Vaba Mõtte Klubi ja Keskkonnanädal.

Lea Kraavi, kes oli ka Videomeedia raamatupidaja, koostas ja allkirjastas Videomeedia arved KVA Telekomile ning kandis üle rahad, et Videomeedia saaks toota saated Vaba Mõtte Klubi ja Keskkonnanädal.

Mina siin mingisugust skeemi ega omastamist ei näe. Toimus rutiinne saadete tootmine, mis algas aastal 2011. Kahju kannatajat ei ole. Kasusaaja oli Tallinna TV,