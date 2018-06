Fotod ja video: politsei püüdis eriti ohtlikke kurjategijaid

Action algas hommikul Harjumaal Kiilis. Siis sai politsei teate, et Kiili vallamaja ees on kurjategijate kaubik sõitnud rahva sekka. Üks inimene sai surma ja mitu inimest vigastada. Kaubikust väljunud kurjategijad röövisid ühe auto ja sõitsid sellega minema. See oli esimene hädakõne, millele politsei ja kiirabi pidid reageerima.