Fotod: tugev tuul teeb pealinnas pahandust

Puu on kukkunud edelasuunalisele raudteele enne Sakut, teatas Elroni pressiesindaja BNSile. Pressiesindaja sõnul on päästeameti töötajad juba saabunud puud raudteelt kõrvaldama ning ta avaldas lootust, et takistus likvideeritakse kiiresti. Siiski võib seisak häirida ka teiste Tallinna ja Rapla vahel liikuvate rongide sõiduplaani, lisas Elroni esindaja.