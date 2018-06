Audit tõi avalikkuse ette räpase äri spordi- ja noorsooametis

2018. aasta tööplaani alusel viis linna sisekontrolöri teenistus läbi auditi «Pneumohallide hankimine, ehitamine ja kasutamine». Auditi läbiviimise ajendiks olid 2017. aasta novembris-detsembris ajalehes Äripäev avaldatud artiklid, milles väideti, et Tallinna spordi- ja noorsooameti juht Rein Ilves oli seotud pneumohallide hangete suunamisega ja pneumohallide ostmisega oma klassivenna firmalt Be Active OÜ ning osadel juhtudel telliti ehitustöid ehitusettevõttelt KRTL OÜ, mille üks omanik ja juhatuse liige on Rein Ilvese õepoeg Vahur Kets.

Ehitajate tee 141 pneumohalli ehitustöödeks tegi parima pakkumise AS Termentum (nüüd OÜ Termentum). Pneumohalli ehitustöö maksumus koos täiendavate töödega oli 1 305 446 eurot pluss käibemaks. Kuigi parima pakkumuse tegi AS Termentum ja ehitustööde eest maksti samale äriühingule, tegi töid KRTL OÜ, kes omakorda tellis allhanke korras pneumohalli ja selle paigalduse tööd Be Active OÜ-lt maksumuses 352 630 eurot. Be Active OÜ omanik on Ilvese sõber Mikk Pääru ning firma ainus klient ongi Tallinn.