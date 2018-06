Linnavalitsus kinnitas ametisse Salme Kultuurikeskuse direktori

Mihkel Kübaral on pikaajaline töökogemus erinevate ürituste ja festivalide korraldamise osas. Ta on lõpetanud 2007. aastal Tartu Ülikooli usuteaduskonna ning on läbinud nii erialaseid kui ka juhtimisalaseid koolitusi. Mihkel Kübar on osalenud üritusturunduse ettevõtte juhatuse töös ning juhtinud ürituste korraldamise projekte. Mihkel Kübar on töötanud Jõgeva linnapeana ja on Põlvas toimuva Intsikurmu festivali üks korraldajatest. Kübar alustab Salme Kultuurikeskuse direktori ametikohal tööd 13. augustil.