Tallinna vanima monumendi ümbrus sai korda

„Meie jaoks on oluline, et Kitseküla piirkonna rahval oleks kodulähedane roheala, kus saab oma vabaaega veeta. Marta rist ja selle ümbrus pakuvad selle jaoks suurepärase võimaluse. Loodame, et uus haljak aitab kõigil huvilistel selle koha tähtsust meie ajaloos teadvustada,“ ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.