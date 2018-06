Nõmme tee remont jäi ära jooksnud alltöövõtja tõttu seisma

Nõmme tee lõigul, mis jääb Kotka tänava ja Tedre tänava vahele on teetöödega küll alustatud, kuid juba mõnda aega pole seal näha ühtegi töömeest.

„Tööd algasid 11. juunil, kui pandi üles kiirust piiravad märgid ja samal päeval freesiti maha ka kõigi teelõigul olevate kaevude ümbrus. See oli poole päeva töö ja sellega kõik lõppes,” kirjeldas üks kohalik elanik.

„Sel esmaspäeval, 18. juunil käis brigaad täitmas killustikuga neidsamu välja freesitud auke, kuna autod sõidavad need täitest tühjaks ja need muutuvad löökaukudeks. Rohkem pole Nõmme teel tööd tehtud ega töömehi näha olnud. Tallinna poolt välja hõigatud tööde tähtaeg on 28. august ehk veel kaks ja pool kuud. Miks venitatakse töödega, kohalikud elanikud peavad elama tolmus, autod venivad ja laveerivad freesitud aukude vahel. Miks tehti need augud ja midagi edasi ei tehta?” küsis inimene.

Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesialliku sõnul põhjustas seisaku üks alltöövõtjatest. Üks meie lepingupartneri alltöövõtja ei suutnud oma kohustusi täita ja selle tõttu jäi korraks töö seisma. Nüüd on töövõtja suutnud leida endale uue alltöövõtja ja tööd on uuesti käivitumas. See oli lihtsalt ühe väikese ettevõtte saamatus turul tegutseda, mis põhjustas praeguse olukorra,” ütles Vesiallik.