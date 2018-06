Lauluväljaku ümbruses on liikluskorralduse muudatused

Pirita teel ja Narva maanteel on ürituse ajal lubatud sõidukiirus 30 km/h ning reguleerimata ülekäiguradadel on väljas liikluse reguleerijad.

Vana-Pirita teel on mootorsõidukite liiklus piiratud. Sõidukite parkimine on piiratud Narva maanteel, J. Smuuli teel, Oru, Joa, Kuristiku, Valge, Turba, Mäe tänavatel. Ürituse külastajatele mõeldud parkimiskohad on Pirita tee ääres ja ajutistes parklates Lasnamäel (Valge tänava ja J. Smuuli tee äärsetel haljasaladel). Oru Pargi & Reisi parkla on reserveeritud Kaitseliidule.