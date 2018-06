Taavi Aas: oleme jäänud püsima, sest meil on jätkunud omavahelist usaldust

„Tähistame saja aasta möödumist Iseseisvusmanifestist ja 99 aasta möödumist hetkest, kus me seda iseseisvust kaitsta suutsime,” sõnas Aas. „Me oleme suutnud alles jääda, sest meil on alati olnud rohkem koostöösoovi kui lahkarvamusi. Meil on alati olnud rohkem usaldust kui umbusaldust.”

Aas osutas, et Eesti rahvas on mõistnud, et oma riigi, oma linna, oma küla paremaks tegemine on meie enda kätes. „Meid on läbi keeruliste aegade ellu jätnud arusaam, et minu riik, minu linn, minu küla – see kõik on oma ja me kuulme kokku,” ütles Aas.