Fotod: Pikakari jaanipäevalised unustasid maha nii telgi, kiige, grilli kui ka riided

Patrull leidis eest kuppeltelgi, grillimistarbed ja puu külge kinnitatud võrkkiige. Telgis oli pilla-palla hulk naisteriideid. Vaatepilt andsid alust arvata, et seltskond oli täiel rinnal jaaniaega nautinud. „Loodame, et pidutsejad jõudsid turvaliselt koju ja saavad peagi oma asjadele järele tulla,“ ütles mupo korrapidaja. „Kui keegi tunneb ära oma varanduse, siis kõik asjad on hoiule võetud ja ootavad omanikke munitsipaalpolitsei ameti kontoris Paldiski mnt 48a. Lisainfo 14410.“