Keskerakonna Tallinna nõukogu juhiks sai Kõlvart

Tallinna nõukogu roll on koordineerida pealinna piirkondade koostööd. «Pean õigeks, et siin panustavad eeskätt Keskerakonna piirkondlikud juhid ja teised kohaliku tasandi poliitikud,» ütles Ratas ja lisas, et on veendunud, et Kõlvart teeb tugevat tööd erakonna piirkondade tegevuse koordineerimisel ning ühtse meeskonna hoidmisel.