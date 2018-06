Kohutav õnnetus Tallinna kaubanduskeskuses: naine jäi juukseidpidi eskalaatori vahele kinni

Õnnetust pealt näinud tallinlane rääkis venekeelsele Postimehele , et õnnetus juhtus eile kella 19.35 paiku, kui eskalaatorile astunud naine kukkus ja jäi juukseidpidi astmete vahele kinni.

«Naine hakkas appi hüüdma ja kui ma lähemale jooksin, jõudis keegi juba eskalaatori nupust seisma vajutada. Helistasin hädaabinumbrile ja selgitasin olukorda. Ütlesin neile veel, et lisaks kiirabile on tarvis ka päästjaid, kuna naise juuksed olid nii tugevalt eskalaatori küljes, et minu hinnangul oleks tulnud tema kättesaamiseks masina konstruktsiooni lõhkuda,» rääkis õnnetust pealt näinud tallinlane.