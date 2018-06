Aas ei näe probleemi Boroditši kuulumises linnavolikokku

«Ma ei näe selles vastuolu, seadusega on paika pandud, millistel ametikohtadel võib olla volikogu liige ja millistel mitte,» ütles Aas kolmapäevasel linnavalitsuse pressibriifil.

Aasa sõnul on Boroditši saadikuvolitused praeguse seisuga peatatud augustini ning eks pärast seda peab Boroditš enda jaoks tegema valiku, kas jätkata volinikuna või mitte.

Aasa sõnul oli Boroditš TLT juhi konkursil väga tugev kandidaat, kelle üheks tugevaks eeliseks oli see, et ta on juhtinud Tallinna abilinnapeana kommunaalvaldkonda.