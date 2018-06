Kohus laseb uurida, kas Kopli tulistaja üldse on võimeline protsessiga jätkama

Põhja ringkonnaprokurör Katrin Pärtlas leidis, et kuna vangla arstid hindasid Yakimenko tervislikku seisundit rahuldavaks, siis ta ei näe põhjust, miks ei võiks kohtuprotsessiga jätkata. «Arstid otsustasid ta saata haiglast Tallinna vanglasse tagasi. Arstid hoiavad tal silma peal ja ma ei näe takistust kohtumenetlusega edasi minekuks,» ütles Pärtlas.

Yakimenko kaitsja Valdimir Sedakov leidis, et kohtuprotsessiga ei saa kindlasti jätkata enne, kui meditsiiniekspertiis on teinud kindlaks, kas mees on tervisliku seisundi tõttu võimeline kohtuistungitel osalema.

«Ükski jurist ei saa otsustada, kas Alexander Yakimenko saab kohtuistungitel osaleda või mitte. Praegu ei tohi kohtuistungitega jätkata enne, kui meditsiiniline ekspertiis on tuvastanud tema seisundi ja selle, kas ta saab istungitel osaleda ning kas teda on võimalik karistada. Tervisliku seisundi tuvastavad arstid, mitte juristid. Arst otsustab objektiivsete tõendite alusel, kas kohtupidamine tema üle on mehele ohutu või mitte,» ütles kaitsja.

Kohtunik Piret Liivo nõustus kaitsja seisukohaga ja määras Yakimenkole meditsiinilise ekspertiisi.

«Me ei taha võtta endale sajaprotsendiliselt jumala rolli, eriti arvestades, et kohtualuse puhul on tegemist eaka inimesega. Kohtuprotsessi jätkumise üksikasjad selguvad siis, kui meil on käest meditsiinilise ekspertiisi tulemus,» ütles Liivo.

Kohtunik määras järgmise istungi ajaks 18. septembri. See istung toimub juba uues, Lubja tänavale ehitatud kohtumajas. Liivalaia tänava kohtumaja läheb lammutamisele.

Prokurör süüdistab Yakimenkot kahe inimese mõrva katses

Põhja ringkonnaprokurör Katrin Pärtlas ütles 14. mail alanud kohtuprotsessi avakõnes, et prokuratuur süüdistatab Alexander Yakimenkot kahe inimese mõrva katses ja ebaseaduslikus tulirelva, tulirelva oluliste osade ja suures koguses laskemoona käitlemises.

Süüdistuse kohaselt viibis Vene kodanik Yakimenko 2. juulil 2017 kella 11 paiku Tallinnas Liinivahe 17 asuvas mahajäetud majas, mis oli turvaettevõtte K-Security valvatav objekt ning kõrvalistel isikutel oli seal viibimine keelatud. Kuna objektilt tuli häire, läksid sündmuskohale oma ametikohustusi täitma turvatöötajad Marko ja Olev. Turvatöötajad saabusid sündmuskohale kumbki oma teenistusautoga.

Nagu kirjeldas üks kannatanutest, oli see, mis edasi juhtus, täiesti ootamatu ja pigem USA action-filmide stsenaariumile vastav kui midagi sellist, mida oleks osanud oodata siin Eestis. Nimelt hakkas Alexander Yakimenko maja ees kannatanuid tulistama tal kaasas olnud 9x18-kaliibrilise Makarovi püstoliga.

Kõigepealt ründas Yakimenko Olevit, tulistades teda ühel korral kõhu piirkonda ja seejärel ründas ta Markot, tulistades teda kahel korral. Laskmise käigus tulistas Yakimenko ka endale kuuli vasakusse kätte. Kuul eemaldati temalt operatsiooniga Lätis, kuhu mees pärast tulistamist põgenes.

Lasud sooritas Yakimenko lühikese vahemaa pealt ehk kuni 100 sentimeetri kauguselt. Ta otseselt ei sihtinud, kuid suunas relva siiski kannatanute elutähtsate organite suunas. Seega oli Yakimenko tegevus suunatud prokuröri sõnul kannatanute tapmisele.