Velotakso juht uutest reeglitest: sajaeurone trahv poleks hullu, sest teenin neli sotti päevas

Tallinna vanalinna jalgrattatakso äris on üle kümne aasta valitsenud anarhia. Sisuliselt võis jalgrattataksojuhiks hakata igaüks. Nüüd on Tallinna linnajuhid mõelnud välja plaani, kuidas velotaksode tegutsemist seadustada.

Kaks kuud turiste vedanud Daniel ütles, et juulis ta ilmselt enam oma tööd teha ei saa. «Ma saan aru, et tuleb olla täisealine, aga ma ei mõista, miks peab olema B-kategooria juhiluba. Ma tahan saada vastuseid!» ütles Daniel. Ta lisas, et paljud tema kolleegid on alaealised ning ka neil tuleb taksoärist lahkuda.