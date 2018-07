Pärast tulekahju taastatud tehas süttis kohe uuesti

Kuigi jäätmekäitlusettevõtetes on viimasel ajal kummaliselt palju põlenguid olnud, ei pea RagnSellsi juhatuse esimees Rain Vääna süütamist eriti tõenäoliseks. Seda enam, et erinevalt sealsamas lähedal hiljuti põlenud ebaseaduslikust prügilast asus jäätmekütuse tehas kinnises hoones ja ka selle territoorium oli valve all. Pealegi puhkes tulekahju enne tööpäeva lõppu, kui inimesed veel tööl olid.