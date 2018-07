Jaanieelne uputus venitas Gonsiori tänava ehitusaja taas pikemaks

„Ega me selle projektiga tahtlikult ei venita ja tänavat tarbetult liikluse eest kinni ei hoia. Püüame selle võimalikult kiiresti katte alla saada ja vähemalt osaliselt jälle liiklusele avada,” ütles TREV2 juhatuse esimees Sven Pertens Gonsiori tänava kesklinna poolses otsas toimuvate tööde kohta.

Ta lisas et Gonsiori tänava Maneeži ja Pronksi tänavate vahelisel lõigul on tööd kommunikatsioonidega lõppenud ja ehitatakse aluseid. Alguses liivalus, siis killustikualus ja kõige peale asfaltkate.

„Meil oli plaanis see lõik valmis saada 15. juuliks, aga jaanipäeva paiku olid suuremat sorti vihmad ja uputused. Kanalisatsioon ei võtnud seda veehulka vastu ja meil vajusid juba pooleldi ehitatud trassid uuesti kinni. Vesi ja liiv jooksid sinna sisse,” rääkis Pertens.

Ta lisas, et asja rahalise poolega tegeleb kindlustus, aga tööde tegemiseks kulunud aega pole võimalik kuskilt tagasi saada. „Selle loodusõnnetuse tulemusena nihkub tööde valmimine 10-14 päeva edasi. Kavatseme selle lõigu liiklusele avada mitte küll päris valmis kujul, aga nii, et ta on sõidetav, selle kuu lõpus. Täpset kuupäeva ei taha öelda, aga teeme seda nii kiiresti, kui võimalik,” lubas Pertens.