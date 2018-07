Merepäevad avab Svjata Vatra kontsert Tallinna lahel

Svjata Vatra solisti Ruslan Trochynskyi sõnul oli nende esimeseks emotsiooniks tohutu au esineda Eesti jaoks nii võimsa laeva pardal. “Omamoodi sümboolne on see, et jäälõhkuja murrab teed jäises vees ning meie ansambli nimi on Svjata Vatra, mis tõlgituna tähendab püha tuld,” ütles Trochynskyi. “Kordagi ei tekkinud mõtet, et kas ja kuidas seda teoks teha – alati leiab lahenduse.”

Trochynskyi ütles, et neil on ääretult hea meel kontserdil esitleda oma vastvalminud plaati “Muutused Zminy”. “Suurem osa lugusid on sellelt plaadilt. Teemaks on muutused elus, julgus ja oskus muutustega kaasa minna ning soov, et muutused elus oleks alati ikka paremuse suunas ja armastusest juhitud,” sõnas Trochynskyi esitlemisele tulevate lugude kohta. Lisaks tuleb esitlusele lugu “Lenda Lind”, mille loomisel sai bänd inspiratsiooni 2010. aastal, kui nad osalesid “Läänemere kultuuridessandil” Emajõe lodjal Jõmmu koos kuue Eesti vanalaevaga, läbides kolme nädalaga nelja riigi 13 sadamat. “Tookord lõppes meie seiklusrikas merereis Tallinna merepäevadel Admiraliteedi basseinis, kui esitasime Lodjal muusikalise purjevarjuteatri etenduse "Lenda lind" maailma loomisest,” mainis Trochynskyi.

“Soovime pakkuda elamuse, kus mere ürgsus ja ilu, jäälõhkuja Tarmo võimsus ja suursugusus sulanduksid kokku Svjata Vatra tulise muusikaga, millel on kahe kultuuri kõla ja alati elujaatav sõnum,” ütles Trochynskyi ja lisas, et isegi siis, kui mitmesaja-aastased rahvalaulud räägivad sõdimisest, hoiab inimesi koos lootus ja soov õnnelikule elule. “Tahame, et inimesed just sellise emotsiooniga lahkuksid ja loodame väga, et ilmataat meie siirast soovi toetab!”

Svjata Vatra on Eesti-Ukraina folk- ja rokkmuusikat mängiv ansambel. Nende esituses saab kuulda temperamentset Ukraina trombooni, mis justkui sulab kokku Eesti torupillide meloodiatega, moodustades tulise põhjamaade ja slaavi energia.

Svjata Vatra. FOTO: Tallinna merepäevad

Kõiki neid, kellel on enda alus olemas, kutsuvad korraldajad ka mereparaadile, mis eelneb kontserdile. Mereparaadiga liitumiseks tuleb oma alus registreerida Tallinna merepäevade veebilehel. Samuti on veel võimalus soetada laevapilet õhtusele lahesõidule Piletimaailma eelmüügist ja kuulata Svjata Vatra kontserti mereparaadil osalevate laevade pardal.

Piletiga alused väljuvad Vanasadamast, Lennusadamast ning Haven Kakumäe jahisadamast, moodustades Tarmo ümber justkui päikesekiired.