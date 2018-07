Taavi Aas pöördus ERJK vastu halduskohtusse

ERJK tegi Aasale 4. juunil ettekirjutuse, mille põhjal peab Aas tagastama Tallinna linnale 1011 eurot ja 84 senti, kuna komisjon leidis, et mullu mais Stolitsas ilmunud artikkel «Kandidaat on selgunud: Tallinna linnapeaks võib saada Taavi Aas» on Tallinna linna keelatud annetus Aasale.