Toompeal tuli välja arheoloogiline sensatsioon

Tallinna Teede AS rekonstrureerib kommunaalameti tellimusel Piiskopi aeda. Tööde käigus rajatakse piirdeaed, vee- ja kanalisatsioonitrassid, tänavavalgustus ning teekatted. See pidi olema küllaltki lihtne töö, sest torud ja kaablid tuli panna vaid meetri sügavusele. Aga et tegemist on Tallinna vanalinnaga, siis ei tea kunagi, mis seal all on.