Nördinud lugeja: kuni Gonsiori tänavat remonditakse, laguneb kõrval asuv Kunderi tänav iga päevaga!

«Gonsiori tänava remont on muidugi tore, kuid on kahtlus, et selle valmimise ajaks muutuvad kõlbmatuks naabertänavad. Viimasel ajal pean tihti sõitma mööda Kunderi tänavat, mille asfaltkate, nagu mulle tundub, laguneb kiiremini kui võimud jõuavad välja mõelda järjekordse põhjuse Gonsiori tänava käikulaskmise edasilükkamiseks. Arvan, et öövaikuses võib isegi kuulda, kuidas asfalt praguneb, aga killustikust ja liivast aluskiht voolab kanalisatsiooni!» teatas portaali Rus.Postimees nördinud lugeja.