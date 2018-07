Video: Pööraste juhtide ohjeldamiseks pandi Stockmanni ristmikule reguleerijad

Turvafirma Meeskond OÜ juhatuse liikme Eigo Sõsteri sõnul on Tallinna transpordiameti tellitud reguleerijate eesmärgiks rahustada Stockmanni ristmiku liiklust ja tagada, et fooritsükli muutudes ei sõidetaks ristmikku kinni.

«Teinekord on väga raske arvestada ja on inimlik eksimus, aga enamik kordadest on selline, kus juht mõtleb, et ah mina pressin veel läbi,» ütles Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa ristmike kinnisõitmise kohta.

Rüütelmaa sõnas, et reguleerijate töö ristmikul on praegu eriti oluline, sest Gonsiori tänava ja Pronksi ristmiku vahetus läheduses on teetööd.

Rüütelmaa ei oska veel ennustada, kauaks reguleerijaid ristmikule vaja on, kuid hetkel jälgitakse töökorraldust ja sellest olenevalt tehakse otsus. Rüütelmaa hinnangul on tänu liiklusreguleerijatele sujuvus nii Rävala maantee kui Pronksi-Liivalaia vahel mõlemas osas läinud paremaks.