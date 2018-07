Põhja-Tallinn on hädas vandaalidega Pelgulinna väljakul

Näiteks istutati eelmisel aastal väljakule mägimännid, et väljak oleks aastaringselt roheline. Kevade tulekuks olid aga paljud istikud välja kistud, laiali loobitud või varastatud. Jaanipäeva paiku tellis Põhja-Tallinn väljakule uue haljastuslahenduse, kadunud istikud asendati uutega ja lisaks paigaldati hooajalisi suvelilli. Tänaseks päevaks on aga tehtud haljastustööd rüüstatud.

Kohapeal käinud Põhja-Tallinna valitsuse ametnikud avastasid, et paljud taimed on mullast välja tõmmatud ja kas ära viidud või kõrvale maha visatud.

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid ütleb, et linnaosa kaalub valvekaamerate paigaldamist. «Pelgulinn on omanäoline asum, kus elavad väga positiivsed inimesed. Väljak on eriti piirkonna lastele ja nende vanematele oluline. Kahju, et on inimesi, kes tahavad lõhkuda ja tuju rikkuda. Kutsun ka pelgulinlasi olema tähelepanelikud ja pöörduma korrarikkumist märgates politsei poole,» ütles Kaljulaid.