Sinivetikate kahtlus on ka Stroomi rannas

"Tallinna supelrandades on sinivetikat leitud Pirita rannas ja kahtlus, et ka Pelguranna/Stroomi rannas. Terviseamet võtab nendest proovid ja siis selgitatakse, kas on tegu sinivetikatega ja kas on tegu mürgise vormiga," ütles Tallinna keskkonnaameti veekaitse juhtivspetsialist Silver Riige teisipäeval.

"Teoreetiliselt võivad sinivetikad jõuda kõikidesse randadesse. Eelduseks on soojad ilmad ja soodne tuul. Suurim risk sinivetikateks on Harku järve supelrannas," lisas Riige.

Veidi sinivetikaid sisaldavas vees võib ujuda juhul, kui pole soodumust allergilistele reaktsioonidele, väikelastel pole see siiski soovitav. Oluline on, et vett ei tohiks alla neelata. Samuti on mürke sisaldav vesi suureks ohuks koduloomadele, kuna on keeruline hoiduda sellest, et loomad mürgist vett joovad.