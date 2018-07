Pirita sinilipu saatus selgub reedel

Viimati Pirita suplusveest võetud proovid näitasid, et seal leidub sinivetikat. Nii lehviski teisipäeval Pirital suplemist mitte soovitav punane lipp. Vees polnud näha ka ühtegi ujujat, kuid seda pigem seetõttu, et veetemperatuur oli vaid 15 kraadi.

Pirita linnaosavalitsuse arendusnõuniku Tõnis Liinati sõnul ei tähenda sinivetika leidmine automaatselt seda, et Pirital oleks ujumine keelatud. Pigem tuleks rohkem tähelepanu pöörata hügieenile. „Rannas on kolm dušši ning soovijatel on võimalik pärast ujumist duši all käia,” ütles Liinat. Samuti tuleks hoolikalt jälgida, et merevett suhu ei sattuks.