Fotod: kommunismiohvrite memoriaal valmib augustis

Kommunismiohvrite memoriaal ja ohvitseride mälestusmärk on ühiseks mälestuspaigaks kommunismikuritegude ohvritele. Mälestuspaigas leiavad äramärkimist kommunistliku režiimi tegevuse tõttu elu kaotanud inimesed, kellest suur osa suri kodumaast kaugel ja kelle matmiskoht on paljudel juhtudel teadmata.

Rajatav memoriaal koosneb kahest osast, millest üks on «Teekond» ja teine «Koduaed». Selleks, et jõuda koduaeda, tuleb võtta ette teekond. Et asuda teekonnale, tuleb lahkuda koduaiast.