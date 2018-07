Nõmmel piiratakse sõidukiirust ja muudetakse liikluskorraldust

Sel nädalal alustatakse liiklusmärkide ja muudatustest teavitavete tahvlite paigaldamise ning ristmike joonimisega. Tööd on kavas lõpetada järgmise nädala lõpuks. Ebasobiva ilma korral võib tööde teostamine viibida.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on selliste ümberkorralduste eesmärgiks liikluse rahustamine ja jalakäijate turvalisuse tõstmine. „Ümberkorraldus vähendab keskmist sõidukite kiirust, kuna lisaks kiiruspiirangule on juht kohustatud vähendama kiirust ka iga alas oleva ristmiku ees, et veenduda ristmiku ületamise turvalisuses,“ selgitas Šillis.