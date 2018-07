Tänavune elektriautode maraton stardib 18. septembril

Kõik Eesti elektriautode omanikud on oodatud osalema Tallinn-Pärnu etapil. Korraldajate eesmärgiks on tuua stardijoonele 100 elektriautot. Esmakordselt kulgeb elektriautode maratonralli 1930ndatel aastatel toimunud Tallinn - Monte Carlo ralli marsruuti pidi mööda Läänemere rannikut ja läbi Prantsusmaa. Eelmiste aastatega võrreldes on toimunud muutused elektriautode maratoni formaadis.

Ürituse peakorraldaja ja Monaco Vürstiriigi aukonsuli Eestis Jüri Tamme sõnul toimuvad seekord võistlused kahes kategoorias – kuue erineva riigi ülikooli vahel, kes kasutavad Nissan Leaf EV ja nn vabaklassis, kuhu on oodatud osalema piiramatu arv erinevat marki elektriautosid. „Osaleda saab kogu distantsil või igal eraldi etapil mille võitjaid ootavad diplomid ja medalid. Oma panuse annavad ka kõik need, kes ilmuvad lihtsalt starti, et läbida stardivärav, näidates sellega oma suhtumist keskkonnasõbralikku transporti. Võistluse pidulik finiš ja auhinnatseremoonia toimub 29. septembril Monaco Vürsti Palee esisel väljakul,“ sõnas Tamm. „Tõeliselt heameel on sellest, et taaskord osaleb stardis elektriautoks ümberehitatud Pobeda, millest on saanud maratonralli maskott.“

„Eesti ralli on heal tasemel, aga Tallinnal rohelise linnana on hea meel, et see toimub just keskkonnateadlikus, elektriautode sõidu vormis,“ ütles Tallinna linnapea Taavi Aas. „Elektriautode tehnoloogia teeb kiireid edusamme ja tulevik kuulub neile. Loodan, et see ralli annab elektriautode arengule veel täiendava tõuke.“

Uueks ettevõtmiseks rallil on proloog Helsinkis ja etapp Kaliningradis, samuti on võistluste vahefinišil oluline roll Hamburgi Kliimanädala programmis. Luxembourgis on plaanis vahefiniš Euroopa Kontrollkoja juures ning Poolas ja Prantsusmaal mitmete linnade peaväljakutel ja ülikoolide juures. Koostöös maestro Kristjan Järvi ja tema Läänemere Filharmooniaorkestri ning Usedom Music Festival 25. juubelifestivali korraldajatega toimub elektriautode maratonralli kultuurilembeline vahefiniš Peenemünde ajaloolises tehnikamuuseumi ees.

Elektriautode maratoni näol on tegemist ainulaadse spordivõistlusega Euroopa avalikel teedel, kus võistlustel osalevad meeskonnad peavad järgima liikluseeskirju ning sõitma välja täpselt sama aja kohtuniku autoga, mis stardib igal etapil 10 minutit ennem võistlustel osalevaid masinaid. „Varem finišisse saabunud saavad topelt miinuspunkte kiirustamise eest ja hilinejad miinuspunkte venitamise eest. Kui tavarallit võib nimetada gladiaatorite lahinguks, siis elektriautode rallit malemänguks Euroopa teedel,“ selgitas Tamm. „Loomulikult juhime tähelepanu nii liiklusohutusele kui inimeste teadlikkusele keskkonnasõbralike lahenduste leidmisel ka kasutamisel igapäevaelus.“ Elektriautode maratonralli patrooniks on Monaco Prints Albert II.