Kõige rohkem sinivetikaid on Pirita rannas

Tulemustelt lähtuvalt jäävad nimetatud rannad kollaselipu režiimile, mis tähendab, et suplemine neis randades toimub supleja vastutusel.

Iga supleja saab visuaalselt hinnata suplusvee olukorda enne vette minekut. Kui vesi on värvunud tänu silmaga nähtavatele helvestele kollakas-roheliseks ning kaldaäär on kaetud tiheda rohelise kopituselõhnalise massiga, on suure tõenäosusega tegemist sinivetikaga.