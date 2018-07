Mustamäe kiriku ehitusel miljon puudu

«Hoone karp on valmis ja aknad-uksed ees, aga seest on kõik tegemata. Siin on vaid kandvad seinad, kõik vaheseinad on veel ehitamata,» rääkis Mustamäe Kiriku Sihtasutuse nõukogu liige Kaimo Klement. Tema abikaasa Tiina Klement on Eesti Evangeelse Luteri Kiriku Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse õpetaja. Kuni kiriku valmimiseni käib kogudus koos Mustamäe linnaosavalitsuse ruumides.