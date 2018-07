The Guardian kritiseerib Reidi teed

The Guardianis ilmunud lugu loetleb levinud vigu, mida linnad planeerimisel teevad. Artikli autor, Soome majandusteadlane Timo Hämäläinen toob näite muu hulgas ka Reidi teest. Tallinn tegi Hämäläineni sõnul vale sammu, asudes linna merest lahutama. Olemas olnud pargi asemele promenaadi ehitamist peab Hämäläinen absurdseks priiskamiseks.

«Eesti pealinn Tallinn on otsustanud investeerida uude kesklinna kiirteesse, et veokitel oleks sadamale parem ligipääs,» kirjutab väljaanne. «Selles protsessis asfalteeritakse üks linna väheseid mereäärseid parke. Täiesti absurdse priiskamisena on linn lubanud ehitada uhke promenaadi ja avaliku ruumi sellele kitsale maaribale, mis nüüd mere ja mitmerealise liikluse vahele jääb.»