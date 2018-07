Meremõtlejad annavad panuse mereala planeeringusse

Arutelu tulemusi kasutatakse Eesti mereala planeeringu koostamisel. Foorum on tasuta ja avatud kõigile huvilistele.

„Eesti ja kogu Läänemere kasutus muutub aina intensiivsemaks ning harjumuspäraste tegevuste kõrvale on tekkinud ka uued mereala kasutusviisid. Merd ei kasutata enam pelgalt kalapüügiks ja laevasõiduks ning seetõttu tuleb merekasutuse reeglites üheskoos kokku leppida,“ ütles rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärv. „Just sel eesmärgil, et meri oleks puhas, hoitud ja tulusalt kasutatud ning arvestaks seejuures meie kultuurilise eripäraga, on rahandusministeeriumis koostamisel Eesti mereala planeering.“