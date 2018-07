Sinilipp lehvib Pirita rannas edasi

Pirita rand on Eestis kõige pikaajalisem Sinilipu tiitli omanik. Sinilipp on rahvusvaheliselt tuntud ökomärgis, mis näitab, et supelrand või väikesadam on keskkonnasäästlikult majandatud, puhas ja turvaline. Nädala esimeses pooles tekkis võimalus, et sinilipp tuleb langetada rannast leitud sinivetikate tõttu.