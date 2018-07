„Meie kõige suurem uhkus on see, et meie inimesed kõikidest Eesti randadest on ühel hetkel saanud nii suurteks, tugevateks, julgeteks ja ettevõtlikeks, et nad on võtnud Eesti kaubalaevanduse pidamise enese kätesse. See raamat, mille pealkiri on „Puust laevad ja rauast mehed”, kirjeldab läbi laevade loo seda algust,” rääkis raamatu autor Aldur Vunk. „Esimene laev, mis nende kaante vahele jõudis, on ehitatud 1845. aastal. Fotograafia hakkas meil levima ju 19. sajandi 60. ja 70. aastatel ja esimestest laevadest meil lihtsalt pole pilte. Aga sellest 1845. aastal ehitatud laevast on meil õnnekombel üks joonis, mille ma avastasin riigiarhiivist. See on väike kapteni tehtud skits, kuidas teha üks laev, mis on Dunkerque’i juures sõitnud rannale, nii et tal on põhi puruks. Kindlustusraha oli loetud hulk ja nii Eesti mehed mõtlesid, et mis laevast edasi saab. Ja nad otsustasid, et kuna laevale tuleb uus põhi teha, siis teeme laeva ühtlasi pikemaks. Nii sai kahemastilisest kolmemastiline ja nii ta siis seilas. Selle laeva nimi oli Delphin,” rääkis Vunk.