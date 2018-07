Video: politsei pildistas Tallinnas autoroolis telefoni kasutajaid

Politsei kolonelleitnant Varmo Rein ütles intervjuus Postimehele, et kui varem peeti roolis telefonikõnesid, siis praegu tegeletakse lisaks ka info otsimise või sõnumite kirjutamisega. Kuna nutiseadme kasutamine roolis on ohtlik kõrvaline tegevus, pühendab politsei selle avastamisele Reini sõnul umbes viiendiku oma tööajast.

Kõige levinum vabandus roolis telefoniga rääkijate seas on Reini sõnul see, et tegu oli tähtsa kõnega.