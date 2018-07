Merepäevade külalised viiakse täna õhtul muusikalisele ümbermaailmareisile

Kontserdil osalevad erinevatest maailma paikadest pärit lauljad, kes annavad parima ülevaate kirjust maailmamuusikast. Laupäeval kell 20 lükkab ümbermaailmareisile hoo sisse Johansonide pereansambel. Johansonid on koos laulnud juba kuuekümnendatest saati. “Meie jaoks on oluline see, et muusika ja laulmine on läbi erinevate aegade, kutsumuste ja katsumuste püsinud,” ütles Jaak Johanson ning lisas, et nende jaoks on see koos mõtlemise, koospöördumiste ja kokkusaamise ühine kõlaruum.