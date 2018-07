Fotod: reis merepäevade ainsa täispurjedes laevaga

Tänavustel merepäevadel on see uuendus, et kui väiksemate aluste pardale pääses elavas järjekorras seistes, siis kõige suuremate ja uhkemate laevadega merele pääsemiseks tuli piletid eelmüügist ära osta. Ka Svanhildi reisid said kiiresti välja müüdud.