Tammsaare tee–Tondi tänava ristmikul läheb kitsaks

Mustamäe – Ülemiste suunal on tagatud kaks sõidurada ning Ülemiste - Mustamäe suunal üks sõidurada. Tondi tänava linnast väljuv suund on suletud. Rahumäe tee linna sisenevalt suunalt on võimalik teha ainult parempööret. 16.-22. juulini on ristmikul vasakpöörded keelatud. Ümbersõiduks on võimalik kasutada ümberkaudseid tänavaid.